Os criminosos renderam a mulher e sacaram R$ 1 mil da conta dela; na fuga, com o carro dela, eles atropelaram o motociclista

publicado em 16/09/2021

(Imagem: A Cidade)

Um casal foi preso, suspeito de atropelar um motociclista depois de roubar e sequestrar uma mulher em São José do Rio Preto. As informações sobre o caso foram divulgadas pela Polícia Civil nesta quinta-feira (16).Segundo essas informações, os criminosos, armados com uma faca, renderam a mulher perto de uma agência bancária e sacaram R$ 1 mil da conta dela.Depois, eles colocaram a vítima no carro dela e circularam com o veículo por cerca de duas horas. Contudo, a mulher conseguiu fugir quando os criminosos pararam em uma farmácia.A Polícia Militar foi acionada, mas os criminosos fugiram com o carro da vítima. Na fuga, eles atropelaram um motociclista - que foi socorrido com escoriações e fraturas - e abandonaram o veículo no bairro Solo Sagrado.A Polícia Civil passou a investigar o caso e localizou os autores. O homem, de 37 anos, foi preso em flagrante no dia 6 de setembro. A comparsa dele, de 23 anos, foi presa na terça-feira (14).O casal será indiciado por roubo qualificado e extorsão. O homem ainda responderá por tentativa de homicídio por atropelar o motociclista.A Polícia Civil informou que a dupla também é suspeita de cometer outros crimes e será alvo de outro inquérito policial.*Com informações do G1