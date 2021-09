O advogado votuporanguense foi pego em flagrante na região Central do município com uma pistola semiautomática calibre 380

publicado em 10/09/2021

A pistola, semiautomática calibre 380, foi encontrada na camionete de advogado, na Vila Marin, região Central de Votuporanga (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um advogado votuporanguense foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na Vila Marin, região Central do município, com uma pistola calibre 380. M. F. F., de 28 anos, foi pego em flagrante e alegou estar com a arma, pois estava recebendo ameaças de morte.

De acordo com a ocorrência, o homem foi denunciado anonimamente à Polícia Militar de Votuporanga. Diante das informações sobre o caso, os militares realizaram buscas e advogado foi visto na rua Itacolomi, onde foi abordado.

Na abordagem, a polícia não encontrou nada de ilícito com o homem, mas a pistola 380, de porte ilegal, foi localizada, no interior do veículo em que ele estava, municiada com 11 cartuchos intactos e junto ao coldre.