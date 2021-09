Ao desembarcar de uma viagem à paradisíaca Fernando de Noronha, o influenciador Juliano Bombom se deparou com o ‘inferno’ na cidade

publicado em 31/08/2021

O influenciador Juliano Bombom contou o que viu e sentiu ao passar por Araçatuba enquanto cidade enfrentava um ‘mega assalto’ (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Da redação

A princípio, estava tudo bem. Após desembarcar no aeroporto “Dario Guarita”, em Araçatuba, o influenciador digital votuporanguense Juliano de Souza Silva, o conhecido Juliano Bombom, ainda conversava animado sobre a viagem à paradisíaca Fernando de Noronha (PE) com as outras pessoas que o acompanharam. Isso foi na madrugada de segunda-feira (30). E, então, veio o aviso, por um funcionário do local: estava tendo um tiroteio na cidade e eles precisavam ter cuidado.

Assim começa o relato do influenciador ao jornal A Cidade, sobre os momentos de terror e pânico que ele e o grupo enfrentaram na cidade durante a madrugada, enquanto uma quadrilha de 20 criminosos realizava um “mega assalto” com explosivos, reféns e mortos (leia mais sobre isso ao final desta reportagem). Apesar do susto, ninguém do grupo se feriu ao passar por lá, a caminho de Votuporanga.

Terror

Apesar do aviso do funcionário, Bombom disse que, ao saírem do aeroporto, tudo ainda parecia normal. Mas, aos poucos, eles começaram a ver os estragos causados pelos criminosos.

“Quando nós chegamos no rio Tietê, tinha um caminhão na pista e nós vimos que tinham vários outros caminhões e carros parados. E o caminhão tinha acabado de pegar fogo”, contou Juliano.

O grupo, então, decidiu mudar a rota e parar num posto de combustíveis, para abastecer. Depois, eles enfrentaram outra situação que, segundo Juliano, foi assustadora.

“Quando a gente pegou a outra estrada, nós vimos outro caminhão que tinha acabado de pegar fogo. Tinha uns seis ou sete carros da polícia e os policiais estavam na pista com as armas apontadas para nós. Tinha, mais ou menos, uns 30 policiais. Eles perguntaram o que a gente estava fazendo lá, a gente explicou que estava voltando de viagem. Em seguida, entrou uns seis policiais na van, apontando as armas para nós. Eles viram que a gente estava chegando de viagem e liberaram a gente”, contou o influenciador.

Enquanto passavam pela cidade, Juliano disse que chegaram a ouvir tiros e explosões. Eram os sons da ação dos bandidos e os conflitos com a polícia.

Experiência

Para Juliano Bombom, foi como se ele estivesse num filme estadunidense. “A gente achou que estava num filme, porque a gente achava que não ia passar por isso e nós vimos um caminhão na rodovia pegando fogo. Você fica assustado”, disse.

Ele também contou que a principal preocupação tanto dele quanto do grupo era “dar de cara” com os membros da quadrilha.