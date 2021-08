Com os traficantes, os policiais encontraram maconha, cocaína, dinheiro oriundo do tráfico de drogas e uma espécie de espada

publicado em 18/08/2021

Os policiais apreenderam maconha, cocaína, dinheiro, apetrechos usados no tráfico e uma moto, que era utilizada pelo trio (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Um trio de traficantes de drogas foi preso pela Força Tática da Polícia Militar na noite de terça-feira (17), no bairro Monte Verde, na zona Oeste de Votuporanga.Segundo a ocorrência, os policiais prenderam B.N.S, de 19 anos, A.K.B.S e C.M.N, ambos de 18 anos, durante um patrulhamento de rotina. Eles, inclusive, já tinham passagem pela polícia.Com o trio, os policiais encontraram dez quilos de maconha, uma porção de cocaína que ainda seria fracionada, dinheiro (que era oriundo do tráfico de drogas), embalagens, balança de precisão, outros apetrechos usados na manipulação de entorpecentes e uma espécie de espada. Os policiais também apreenderam uma moto Honda NX-4 Falcon, que era utilizada pelos traficantes.Após encontrar as drogas e os demais itens, os policiais deram voz de prisão aos três, que foram conduzidos à Central de Flagrantes de Votuporanga. De lá, eles foram encaminhados à cadeia de Santa Fé do Sul, onde permanecem à disposição da Justiça.