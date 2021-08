Acidente ocorreu nas proximidades da base da Polícia Rodoviária

publicado em 28/08/2021

Foto: A Cidade

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm homem, ainda não identificado, morreu no início da tarde deste sábado ao ser atropelado por uma carreta na Rodovia Euclides da Cunha, próximo da base da Polícia Rodoviária de Votuporanga. A perícia trabalha no local e tenta identificar a vítima que não portava documentos.De acordo com as informações iniciais, o caminhoneiro seguia sentido Votuporanga/Capital, quando o acidente ocorreu. Com o impacto a vítima morreu na hora.Parte da pista precisou ser interditada e o trânsito ficou lento na região.Mais informações em instantes.