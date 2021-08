Ele entrou em um falso site de leilão para comprar um carro e teve prejuízo de R$ 20 mil

publicado em 23/08/2021

(Imagem: A Cidade)

Um homem de 38 anos procurou a polícia após cair no golpe do falso site de leilão em Rio Preto. Dias atrás ele participou do suposto leilão on-line e arrematou um veículo pelo valor de R$ 20 mil. Só após ter feito a transferência do dinheiro é que ele notou que se tratava de um golpe.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou à polícia que encontrou o site de leilões de carro e visualizou o veículo que queria pelo valor de R$ 20 mil. Ele arrematou o carro e, como combinado com o estelionatário, fez as transferências da quantia. Quando ele foi buscar o veículo no endereço passado pelo suspeito, notou que que no local funcionava uma antiga fábrica de móveis.

Neste momento, ele percebeu que tinha caído em um golpe. O caso foi registrado na Central de Flagrantes e será investigado pelo 7° Distrito Policial.