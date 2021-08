Segundo bombeiros, pessoas que moram perto do córrego foram surpreendidas pelo animal e a corporação foi acionada

publicado em 28/08/2021

Os profissionais fizeram o resgate e encaminharam o jacaré à Polícia Ambiental de Jales (Foto: Arquivo pessoal)

Bombeiros resgataram um jacaré que foi encontrado em um córrego de Mesópolis (SP), nesta semana.

De acordo com as informações da corporação, pessoas que moram perto do córrego foram surpreendidas pelo animal e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Os profissionais fizeram o resgate e encaminharam o jacaré à Polícia Ambiental de Jales. Em seguida, ele foi solto em local apropriado.