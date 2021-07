Flagrante se deu em março deste ano, no Jardim dos Ipês, zona Sul de Votuporanga; criminosos foram pegos com 223 tijolos da droga

publicado em 14/07/2021

Os traficantes foram flagrados em março deste ano com 223 tijolos de maconha que foram avaliados em mais de R$ 500 mil (Foto: Divulgação/Dise)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, condenou a 12 anos de prisão a dupla de traficantes que foi flagrada com mais de 180kg de maconha em março deste ano, no Jardim dos Ipês, zona Sul da cidade. A droga apreendida estava dividida em 223 tijolos e foi avaliada em mais de R$ 500 mil.De acordo com o processo, G.F.G. de 22 anos, que era chefe de cozinha em um renomado restaurante de Votuporanga, e seu namorado, C.D. B. R., de 25 anos, guardavam o entorpecente na casa em que viviam juntos para um grande traficante, que ainda não foi identificado, e faziam entregas “no varejo” para pequenos traficantes da cidade e região.O esquema foi descoberto por agentes da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), que montaram operação e abordaram G.F.G. enquanto ele chegava na residência. Na ocasião o rapaz teria confessado que recebia R$ 3 mil para guardar a droga, mas não revelou o nome do proprietário, temendo represálias.“Graças ao empenho de investigadores civis, desvendou-se a artimanha do casal, culminando as diligências na apreensão de 185 quilos de maconha,cuja venda poderia alcançar cifra em torno de R$500 mil. As imagens são contundentes.O empilhamento de maconha encontrada no interior do imóvel, fotografada na delegacia,mostra que os agentes eram abastecidos pela alta criminalidade, exercendo nefastaatividade, voltada a destruir indivíduos, famílias e a comunidade, dizimados por doençaequiparável à pandemia em curso, quiçá ainda mais letal”, diz a sentença.Diante do exposto, os dois traficantes foram condenados a sete anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas e mais cinco anos por associação para o tráfico. Para ambos o regime inicial de prisão será fechado.