Julgamento estava marcado para o dia 8 de maio do ano passado, mas foi adiado por causa da pandemia e será agora em 1º de outubro

publicado em 27/07/2021

O corpo de Francisco Dias dos Santos foi encontrado com diversas marcas de violência no Córrego do Cabrito, na Vila Carvalho (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, remarcou para o dia 1º de outubro o julgamento, pelo Tribunal do Júri, dos três acusados do assassinato de Francisco Dias dos Santos, que ocorreu em 18 de fevereiro de 2016. Evandro Cordeiro, José Cícero Soares de Oliveira e Herbert Campos foram denunciados por homicídio triplamente qualificado em um dos crimes que mais repercutiu na cidade nos últimos anos. Diego Henrique da Silva Alves, outro acusado do crime, já foi julgado e condenado a 33 anos de prisão.De acordo com a denúncia, o trio teria se associado a Diego para cometer um assalto em uma propriedade rural onde eles trabalhavam ao lado de Francisco. A vítima teria ouvido os planos dos criminosos e ameaçou os denunciar à polícia, motivo pelo qual eles o torturaram, mataram e depois jogaram o seu corpo no Córrego do Cabrito, que fica nas proximidades da Vila Carvalho.“No dia dos fatos o agrediram com socos, chutes e golpes de madeira, mangueira e tijolos, além de pendurá-lo pelo pescoço numa árvore, numa altura de três palmos do chão, além de proferirem agressões físicas como se fosse um saco de pancadas, provocando-lhe lesões corporais que foram a causa de sua morte”, diz trecho da denúncia.Um dia depois de matarem a vítima os acusados, conforme a denúncia, prosseguiram com o plano e de fato cometeram o assalto, fazendo, inclusive, a dona da propriedade rural de refém. Três dias depois do roubo o corpo de Francisco foi localizado e a crueldade na prática do crime chocou à região na época.Em juízo, os três acusados negam que tenham cometido o crime.