Dupla comandava pontos de venda de crack e maconha para moradores do município e região, segundo a polícia

publicado em 04/02/2021

Polícia apreendeu mais um 'tijolo' de maconha, dessa vez acompanhado de uma pedra bruta de crack, em Macaubal; dupla foi autuada em flagrante pelo delegado (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil de Macaubal prendeu mais dois traficantes e um "tijolo" de maconha na quarta-feira (3). Segundo a Corporação, os criminosos, de 18 e 23 anos, comandavam pontos de venda de crack e maconha no município.Ainda de acordo com a polícia, a dupla armazenava e vendia os entorpecentes tanto para moradores de Macaubal quanto para região.A investigação policial descobriu o local onde a dupla operava. Lá, os agentes flagraram os dois vendendo droga para um usuário de 45 anos.Após a abordagem, os policiais revistaram a casa dos dois, onde encontraram um "tijolo" de maconha que, segundo a Corporação, era suficiente para produzir 300 porções para venda.Os agentes também encontraram na residência uma pedra bruta de crack, que renderia 70 porções da droga, segundo a ocorrência. Junto às drogas, eles apreenderam uma balança de precisão, dinheiro e material para o preparo das porções.O delegado Fabrício Goulart Boschilla autuou a dupla em flagrante. Eles permanecem à disposição da Justiça.Esta foi a segunda vez nessa semana que a polícia prendeu traficantes com "tijolos" da droga.Na terça-feira (2),. Segundo o boletim, os agentes faziam um patrulhamento pelo município quando viram os dois indivíduos num Chevette preto.Durante a abordagem, os agentes constataram que o motorista, identificado como J.F.O.S, de 29 anos, e o passageiro M.L.S, de 17 anos, já tinham passagens pela polícia. Em seguida, eles fizeram uma busca no interior do veículo, onde encontraram a droga.A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Plantão de Votuporanga, onde o flagrante foi registrado. De acordo com o boletim, o maior de idade permaneceu preso. Já o menor de idade foi liberado aos responsáveis.