Droga estava escondida num Chevette preto; os dois confessaram o crime de tráfico

publicado em 03/02/2021

Dupla foi flagrada com dois 'tijolos' de maconha; o maior de idade permanece preso, enquanto o menor de idade foi liberado (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar (PM) prendeu dois suspeitos por tráfico de drogas em Macaubal na noite de terça-feira (02). Na abordagem, os policiais encontraram dois "tijolos" de maconha com os suspeitos.Segundo o boletim da PM, os agentes faziam um patrulhamento pelo município quando viram os dois indivíduos num Chevette preto. Os policiais, então, pararam o veículo e abordaram os dois.Na abordagem, os agentes constataram que o motorista, identificado como J.F.O.S, de 29 anos, e o passageiro M.L.S, de 17 anos, já tinham passagens pela polícia.Em seguida, eles fizeram uma busca no interior do veículo, onde encontraram a droga. Ao serem questionados, os dois confessaram o crime de tráfico de drogas, segundo a Corporação, que apreendeu a droga e os celulares dos dois.A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Plantão de Votuporanga, onde o flagrante foi registrado. De acordo com o boletim, o maior de idade permaneceu preso. Já o menor de idade foi liberado aos responsáveis.