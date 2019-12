Segundo informações preliminares, a acusada havia ameaçado alguns vizinhos em uma propriedade rural naquele município

Os policiais apreenderam uma espingarda calibre 20 e munições com a moradora de Valentim (Foto: Divulgação)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUma moradora de Valentim Gentil foi detida pela Polícia Militar nesta terça-feira por porte irregular de arma de fogo e ameaças. Segundo informações preliminares, a acusada havia ameaçado alguns vizinhos em uma propriedade rural naquele município.Durante a Operação Interior Mais Seguro da Polícia Militar, uma equipe da Força Tática com o apoio da Polícia Ambiental flagrou a situação e abordou a acusada. A indiciada teria ameaçado dois vizinhos com uma espingarda calibre 20.Conforme as informações, os policiais apreenderam a arma e três munições, sendo duas intactas e uma deflagrada. A moradora foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Valentim Gentil, onde foi autuada.