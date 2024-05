A Delegacia da Mulher cumpriu um mandado de prisão e J.V.T., de 36 anos, foi preso no Centro da cidade

publicado em 09/05/2024

O desempregado J.V.T., de 36 anos, foi detido dentro de uma casa na rua Tibagi, em Votuporanga (Foto: Polícia Civil)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DDM (Delegacia da Mulher), realizou a prisão de um homem após ele ter descumprido uma medida protetiva. O desempregado J.V.T., de 36 anos, foi detido dentro de uma casa na rua Tibagi, no Centro do município, na tarde de terça-feira (7).

De acordo com a ocorrência, há uma semana sua companheira havia registrado um boletim contra o homem após uma série de ameaças e violências. Em meio a isso, foi realizado também uma medida protetiva contra ele para que novos casos de agressão não acontecessem.

Porém, não foi o suficiente, mesmo ciente da medida ele voltou a casa de sua ex-companheira para ameaçar e tentar agredi-la com o intuito de voltar o relacionamento. A mulher, então, comunicou a polícia sobre o retorno do homem a casa e por meio disso a delegada Edna Rita Freitas entrou com o pedido de prisão na Justiça.

A juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, aceitou o pedido e concedeu o mandado de prisão, com ele em mãos a equipe da DDM realizou a prisão do homem na tarde de terça.