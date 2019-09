De acordo com a PM, criminoso tentou fugir ao ver a viatura. Grande quantidade de maconha, cocaína e crack foi apreendido.

publicado em 06/09/2019

Grande quantia de drogas foi apreendida em Catanduva — Foto: Arquivo Pessoal

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas no bairro Vila Alexandria, em Catanduva (SP), na tarde de quarta-feira (4).De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina, uma equipe policial avistou o suspeito dentro de um veículo.Ao ver a viatura policial, ele desceu do carro e correu para dentro da casa dele. Contudo, os policiais conseguiram abordá-lo.Durante vistoria na residência, foram encontrados 15 pinos de crack, 49 porções pequenas de maconha, balança de precisão e R$ 1,3 mil em espécieAinda segundo a corporação, dentro do veículo do homem, foram localizados mais 1.855 pinos de cocaína e 1.940 porções de maconha.O homem foi levado à delegacia da cidade, onde recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, ele foi transferido para a Cadeia Pública de Municipal de Catanduva.