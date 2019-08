Vigésima edição da ação conta com equipes da PM distribuídas em mais de 1,7 mil pontos em todo o Estado de São Paulo

publicado em 07/08/2019

A operação conta com a mobilização de 18.931 policiais militares (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar desencadeia, desde às 5 horas desta quarta-feira (07), a Operação São Paulo Mais Seguro em todo o Estado de São Paulo, com a finalidade de garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e combater o crime.A operação conta com a mobilização de 18.931 policiais militares, com o emprego de 7.947 viaturas e 10 helicópteros, distribuídos em 1.711 pontos. As equipes estarão em locais estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM, para sufocar possíveis ações de criminosos.