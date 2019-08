De acordo com a Polícia Militar, foram encontrados 2,7 quilos de crack, R$ 8,1 mil e um revólver calibre 38. Suspeito foi levado para a delegacia e permanece à disposição da Justiça.

publicado em 07/08/2019

Polícia apreende drogas, dinheiro e revólver com suspeito em Rio Preto — Foto: Divulgação/BAEP

Um homem foi preso ao ser flagrado com 2,7 quilos de crack, R$ 8,1 mil e um revólver calibre 38 após tentar fugir de uma abordagem policial no bairro Jardim Arroyo, em São José do Rio Preto (SP), na terça-feira (6).De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de desentendimento.Ao chegar ao local, os policiais avistaram o suspeito com uma bolsa azul nas costas. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir pulando diversos muros e telhados.Ainda segundo a PM, policiais perseguiram o homem e conseguiram realizar a abordagem. Durante revista pessoal, o entorpecente, o revólver e a quantia em dinheiro foram localizados.O suspeito foi levado para a delegacia, onde o delegado de plantão deu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O dinheiro, o revólver e a droga foram apreendidos. O homem permanece à disposição da Justiça.