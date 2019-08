Homem levou dois tiros, sendo um na boca e outro no tórax. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

publicado em 09/08/2019

Leandro levou dois tiros na varanda da casa dele em Birigui — Foto: Reprodução/Facebook

Um frentista de 36 anos morreu na noite de quarta-feira (7) depois de ser baleado na varanda da casa dele em Birigui (SP).Segundo a Polícia Militar, Leandro de Souza Mandara chegou em casa e estava tirando as compras do carro quando foi abordado por duas pessoas armadas e encapuzadas.O homem levou dois tiros, sendo um na boca e outro no tórax. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.Os dois criminosos fugiram a pé. O caso foi registrado como latrocínio, mas, segundo a polícia, nada foi levado durante a tentativa de assalto. O caso será investigado.