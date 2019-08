Devem ser ouvidas ainda testemunhas de defesa e acusação e pessoas que estavam no local. Alessandro Oliveira Aoki foi assassinado no dia 18 de abril.

publicado em 06/08/2019

Suspeito foi preso após cometer crime em Araçatuba — Foto: Reprodução/TV TEM

Será realizada na tarde desta terça-feira (6) a primeira audiência do caso do empresário que matou um homem a tiros em Araçatuba (SP) em abril deste ano.Na audiência, que vai começar por volta de 13h, devem ser ouvidas testemunhas de defesa e acusação e pessoas que estavam no local na hora do crime.O empresário Antônio Berti Júnior, que está preso em Andradina (SP), vai ser ouvido por teleconferência. A defesa pediu uma avaliação médica, alegando que ele passava por transtornos mentais na hora do crime.O juiz do caso autorizou. Já para o Ministério Público, o acusado cometeu o crime por motivo fútil e sem chance de defesa da vítima.CrimeO crime aconteceu no dia 18 de abril, em um posto de combustíveis no Parque Baguaçu. Segundo a Polícia Civil, a vítima, Alessandro Oliveira Aoki, de 34 anos, estava acompanhada de duas mulheres e o empresário mexeu com uma delas. Os dois homens então iniciaram uma discussão e o suspeito foi embora.Em seguida, o empresário voltou ao local e disparou diversas vezes contra Alessandro. Uma câmera de segurança registrou o momento do crime.Nas imagens é possível ver o empresário se aproximando da mesa onde a vítima estava e o mesmo atirando no homem. O vídeo mostra que ele só para de atirar quando o homem não consegue mais se mexer.