Vítima de 32 anos estava na casa da família, quando foi atingida por seis disparos. Segundo a polícia, detento cumpria pena por homicídio; um suspeito foi preso.

publicado em 12/08/2019

O caso foi registrado na delegacia e será investigado (Foto: Reprodução)

Um detento beneficiado com saída temporária do Dia dos Pais foi morto a tiros, no bairro Umuarama, em Araçatuba (SP), neste domingo (11).De acordo com a polícia, um homem foi até a casa da família da vítima e efetuou ao menos seis disparos contra o detento Anderson Luís Lopes Leal, de 32 anos, que cumpria pena por homicídio. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.Ainda de acordo com a polícia, após o crime, um homem foi preso suspeito de efetuar os disparos. O caso foi registrado na delegacia e será investigado.