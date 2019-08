Polícia

Caminhão carregado com laranja tomba em rodovia de Votuporanga

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista, que é de Turmalina (SP), perdeu o controle do veículo, que ficou com as rodas para cima.

publicado em 01/08/2019

Caminhão carregado com laranja tombou na rodovia de Votuporanga — Foto: Arquivo Pessoal



Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista, que é de Turmalina (SP), perdeu o controle do veículo, que ficou com as rodas para cima.



Por causa do acidente, a rodovia precisou ficar parcialmente interditada durante um período, mas já foi liberada. O motorista não se feriu e a carga foi retirada do acostamento.



