Apesar do capotamento, a motorista não sofreu ferimentos graves

publicado em 31/07/2019

O acidente aconteceu na rodovia Euclides da Cunha, sentido Votuporanga a Valentim Gentil (Foto: Reprodução)

Da redaçãoUm acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta quarta-feira, na rodovia Euclides da Cunha, sentido Votuporanga a Valentim Gentil. Um veículo, do tipo van, teria capotado e deixou uma mulher levemente ferida.Segundo informações preliminares, a condutora teria perdido o controle, por motivos que serão investigados, e capotado na rodovia. Apesar do capotamento, a mulher de 44 anos, não sofreu ferimentos graves.Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros de Votuporanga foram acionadas para prestar atendimento e socorrer a vítima, que foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga com ferimentos leves para receber atendimento médico.A Polícia Rodoviária compareceu no local para registrar a ocorrência e as causas do acidente serão apuradas.