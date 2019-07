O criminoso foi preso após tentar roubar um veículo no centro de Santa Fé do Sul

publicado em 31/07/2019

O suspeito permanece preso na cadeia de Santa Fé do Sul, à disposição da Justiça (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO suspeito de ameaçar, assaltar e estuprar uma jovem de 19 anos na área central de Votuporanga, na noite do dia 23 de julho, foi preso pelos policiais militares de Santa Fé do Sul na noite desta terça-feira (30) após tentar roubar um veículo na cidade.Segundo informações, o investigado abordou, usando um simulacro de arma de fogo, uma dentista, próximo ao centro de Santa Fé do Sul, quando ela estava estacionando a caminhonete em frente ao consultório. O bandido também exigiu que a vítima ficasse no veículo, enquanto tentava fugir do local.Conforme as informações, em um momento de distração, a dentista conseguiu sair da caminhonete e fugiu. O ladrão correu atrás tentando impedir a fuga da vítima, porém populares flagraram a ação e acionaram a Guarda Municipal e Polícia Militar de Santa Fé do Sul.O homem de 37 anos, que é do município de Fernandópolis, é também suspeito de cometer outros roubos e furtos em Santa Fé do Sul. Durante o flagrante, os policiais também viram que ele possui outros antecedentes criminais e inclusive, recentemente, estava internado em um hospital por problemas psiquiátrico em Franco da Rocha.Os policiais militares de Santa Fé do Sul encaminharam a imagem para a Polícia Militar de Votuporanga, que entrou em contato com a jovem violentada sexualmente. A vítima de 19 anos reconheceu, pela imagem, o suspeito como sendo o autor do crime praticado contra ela.O suspeito permanece preso em Santa Fé do Sul, à disposição da Justiça.