publicado em 28/07/2019

Diante dos fatos, os policiais conduziram o homem até a Central de Flagrantes de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Érika Chausson



Policiais militares da Rocam prenderam, neste sábado (27), um homem de 31 anos, suspeito de roubar três mulheres durante a noite desta sexta-feira (26), em Votuporanga. O flagrante ocorreu durante o patrulhamento da equipe pelo bairro Vila Budin, em combate a criminalidade na cidade.



Na noite desta sexta-feira (26), as vítimas estavam indo trabalhar quando foram surpreendidas por dois indivíduos em posse de facas e anunciaram o assalto, que por meio de forte ameaça, exigiram que as mulheres entregassem os aparelho celulares. Após cometer o crime, os criminosos fugiram do local.



Segundo informações da Polícia Militar, cientes do ocorrido e das características dos bandidos, os policiais iniciaram patrulhamento pela avenida Francisco Vilar Horta, a fim de localizar os suspeito. Com apoio da equipe da Força Tática, os policiais da Rocam localizaram um homem de característica semelhante em atitude suspeita e realizaram a abordagem.



Durante a abordagem, o acusado, ao ser questionado sobre a noite anterior, falou diversas versões contraditórias, levantando ainda mais suspeitas. Diante dos fatos, os policiais conduziram o homem até a Central de Flagrantes de Votuporanga. As vítimas foram chamadas e reconheceram o indiciado como sendo um dos autores do roubo.



Os aparelhos celulares ainda não foram localizados, assim como o outro autor do crime. Em virtude da situação, o acusado de 31 anos foi preso em flagrante e permaneceu detido à disposição da Justiça.