Eles foram liberados na semana passada para comemorar as festas de junho com a família e deveriam ter retornado nesta quarta-feira

publicado em 05/07/2019

A saída temporária é um benefício previsto na Lei de Execuções Penais e depende de autorização judicial (Foto: Reprodução)

Quarenta e oito presos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Rio Preto não retornaram da saidinha temporária, que durou do dia 27 de junho até às 16h do dia 3 de julho. A quantidade de homens que não voltaram corresponde a 3,5% dos 1.350 que foram liberados para comemorar as festas juninas com a família. Quem não retornou agora é considerado foragido. Foram monitorados 36 reeducados com tornozeleiras - desses, todos retornaram.

Tiveram direito aos sete dias de liberdade os presos que apresentaram bom comportamento, de acordo com avaliação interna do CPP, e que chegaram dentro do prazo na saidinha de março deste ano.

No Centro de Ressocialização Feminino de Rio Preto 45 presas usufruíram do benefício entre 12 de junho e 18 de junho. Todas estavam sendo monitoradas com tornozeleira eletrônica.

A saída temporária é um benefício previsto na Lei de Execuções Penais e depende de autorização judicial. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto, de bom comportamento, poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, por prazo não superior a sete dias, em até cinco vezes ao ano", informou em nota a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP).