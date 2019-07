Em virtude do furto que ocorreu na última segunda-feira (15), as equipes policiais se uniram para capturar os suspeitos

publicado em 19/07/2019

Os policiais civis da DIG de Votuporanga e Nhandeara conseguiram recuperar o trator (Foto: Divulgação/DIG)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga, em conjunto com a Polícia Civil de Nhandeara, prendeu durante a noite desta quinta-feira, três homens (55, 22 e 23 anos) envolvidos com o furto de um trator acoplado com uma roçadeira, nas proximidades do trevo do município de Nhandeara, na última segunda-feira (15).Segundo informações dos policiais, no momento em que a equipe de Nhandeara teve conhecimento do furto cometido pelos acusados, iniciaram investigações em parceria com a DIG de Votuporanga, onde iniciou uma operação policial para capturar os envolvidos no crime.Conforme consta na ocorrência, durante a noite desta quinta-feira, as equipes conseguiram prender o trio e flagrou quando estavam tentando embarcar o maquinário em um caminhão baú com placas de Anápolis -GO. Nesta operação, também foi apreendido um carro com placas de Jales, que era utilizado pela quadrilha.O trator com a roçadeira, que está avaliado em R$ 80 mil, foi recuperado e, posteriormente, será restituído para a vítima. De acordo com as autoridades, o preso de 55 anos é ex-policial civil, que teria sido demitido da corporação.Os criminosos foram encaminhados até a sede da DIG de Votuporanga, onde foram autuados por furto qualificado, receptação e associação criminosa e, após, conduzidos para uma cadeia pública, onde permanecerão à disposição da Justiça.A operação ainda contou com a participação dos policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, e da sub-região policial.