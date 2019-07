A solenidade faz parte do Calendário de Aniversário de 82 anos de Votuporanga

publicado em 03/07/2019

A solenidade faz parte do Calendário de Aniversário de 82 anos de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado convida toda a população, autoridades e imprensa para participar da solenidade alusiva em comemoração ao Dia da Revolução Constitucionalista de 1932. O ato será na terça-feira, 9 de Julho, às 9h, na Praça Cívica Praça Cívica “Profº Benedito Lopes de Oliveira”, localizada em frente à Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”.

