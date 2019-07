Policiais encontraram Anielli Geovana Sanches, de 25 anos, morta e com sangramento na cabeça.

publicado em 01/07/2019

Vítima foi morta com um tiro na cabeça — Foto: Arquivo Pessoal

Uma professora de 25 anos foi morta com um tiro na cabeça no bairro Córrego da Madeira, em Populina (SP), neste domingo (30). O principal suspeito de cometer o crime é o trabalhador rural Mateus Rogério Soares Santos, de 36 anos, que morava com a vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, depois de assassinar Anielli Geovana Sanches Foresto, o suspeito foi até a casa do pai dele e contou para o irmão que havia atirado na mulher. Em seguida, ele pegou o carro e fugiu.

O irmão do suspeito ligou para a Polícia Militar que compareceu no sítio onde o casal morava. O corpo de Anielli foi localizado na varanda do imóvel por volta das 21h.

Ainda segundo o BO., a polícia acredita que o casal brigou e a mulher tentou se trancar dentro da cozinha, mas o homem arrombou a porta e a arrastou até a varanda, onde cometeu o crime.

Ao lado do corpo, os policiais acharam um cartucho calibre 22 deflagrado e outro intacto em cima de uma cadeira.

A Polícia Civil começou a investigar o caso e procurar por Mateus Rogério Soares Santos, que permanece foragido. O carro dele foi encontrado na área rural de Turmalina (SP).

Parentes contaram à TV TEM que os dois tinham um relacionamento conturbado e que ele a agredia, mas que ela nunca tinha procurado a polícia para denunciá-lo.