Ex-marido dela foi levado para a delegacia e preso em flagrante. Ele vai passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (17).

publicado em 17/07/2019

Polícia foi chamada para o local do crime em Guararapes — Foto: Josiane Lorenzetti/Guararapes Sorriso

Uma mulher de 58 anos foi assassinada na tarde desta terça-feira (16) na casa onde mora, no bairro Clineu de Almeida, em Guararapes (SP). O principal suspeito é o ex-marido dela, que foi preso em outro bairro minutos depois.De acordo com a polícia, Regina Perez foi morta a facadas. Foram ao todo sete perfurações encontradas, sendo duas nas costas, três no peito, uma na barriga e uma na mão.A perícia foi até a casa da vítima e isolou o local para investigar provas. O ex-marido dela foi levado para a delegacia e preso em flagrante. Ele vai passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (17).