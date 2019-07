A vítima deixou seu veículo estacionado na rua Minas Gerais, em frente à Santa Casa de Votuporanga durante toda a madrugada

publicado em 24/07/2019

Os casos foram registrados como furto no Primeiro Distrito Policial de Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUma moradora do bairro Pozzobon teve sua motocicleta, que estava estacionada na rua Minas Gerais, furtada por um indivíduo desconhecido durante a madrugada desta terça-feira, em Votuporanga. O caso foi registrado no Primeiro Distrito Policial da cidade.Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima deixou seu veículo estacionado na rua Minas Gerais, em frente à Santa Casa de Votuporanga durante toda a madrugada. Durante a manhã de ontem, quando retornou percebeu que sua motocicleta havia sido furtada.De acordo com a vítima, a Polícia Militar foi acionada pelo 190 para comparecer no local. A vítima ainda alegou que não sabe como o criminoso furtou seu veículo. O boletim de ocorrência foi registrado como furto e o caso será encaminhado para a investigação.Outro caso de furto também foi registrado em Votuporanga nesta segunda-feira. Desta vez, o crime aconteceu em uma residência localizada na rua Abílio Dutra. Conforme consta no boletim de ocorrência, um jovem de 28 anos estava trabalhando no local como servente de pedreiro e teve sua carteira e documentos furtados.De acordo com a vítima, ele deixou o objeto em cima da pia da cozinha e entrou em um dos cômodos para realizar seu trabalho. O jovem alegou que não havia ficado ninguém na cozinha e acredita que um indivíduo teria entrado no local silenciosamente e furtado a carteira.O boletim de ocorrência também foi registrado como furto no Primeiro Distrito Policial de Votuporanga e o caso será encaminhado para a investigação policial.