Polícia

Motorista morre em acidente na rodovia em Pontalinda

De acordo com a polícia, dois veículos bateram de frente e o motorista do carro morreu no local.

publicado em 27/07/2019

Carro em que estava o motorista que morreu em Pontalinda — Foto: A Voz das Cidades



De acordo com a polícia, os dois veículos bateram de frente e o motorista do carro morreu no local. No outro veículo estavam duas pessoas que tiveram ferimentos leves e foram levados para hospitais na região.



A rodovia não precisou ser interditada. A polícia vai apurar o que teria provocado o acidente.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/policia/2019/07/motorista-morre-em-acidente-na-rodovia-em-pontalinda-n56871