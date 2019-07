O acidente de trânsito também vitimizou Samuel Carlos Ramos da Silva, de 29 anos

publicado em 12/07/2019

Kawana Tavares, de 21 anos, residia no município de Valentim Gentil (Foto: Arquivo Pessoal)

Da redaçãoA vítima do acidente de trânsito que ocorreu na noite do dia 07 de junho em Valentim Gentil durante uma colisão de um carro contra uma árvore, Kawana Tavares, de 21 anos, morreu nesta sexta-feira no Hospital de Base de São José do Rio Preto.Segundo informações preliminares, a jovem sofreu ferimentos graves na colisão e estava internada no hospital de Rio Preto desde a data do acidente. Em virtude das lesões, Kawana não resistiu e morreu.O acidente de trânsito também vitimizou Samuel Carlos Ramos da Silva, de 29 anos, que estava conduzindo o veículo quando teria perdido o controle da direção e colidido contra uma árvore na rodovia Marcírio Gomes, em Valentim Gentil. O homem morreu no local.Kawana Tavares residia no município de Valentim Gentil. O sepultamento da jovem está previsto para este sábado, no período da tarde.