Polícia

Moradora de Votuporanga é condenada por perturbar ex-namorado

As mensagens começaram a ser enviadas logo após o fim do relacionamento do casal em 2016

publicado em 02/07/2019

A mulher utilizou o nome e o CPF de um parente para habilitar diversas linhas telefônicas e praticar o crime (Foto: Mulher) Da redação Uma moradora de Votuporanga foi condenada 15 dias de prisão por perturbar o ex-namorado com mensagens ameaçadoras e ofensivas. De acordo com as informações, a mulher utilizou o nome e o CPF de um parente para habilitar diversas linhas telefônicas e praticar o crime. As mensagens começaram a ser enviadas logo após o fim do relacionamento do casal em 2016. As mensagens continuaram a ser enviadas até 2018.As ofensas não constam na sentença, e a identidade da mulher só foi descoberta durante uma investigação policial. A acusada negou e em depoimento disse que recebia as mensagens e enviava os 'prints' e que confessou o crime a policia por ter sido 'burra'. O parente da autora das mensagens também foi interrogado e negou que tenha cadastrado o celular ou fornecido o CPF para a prima. De ante dos fatos, a pena da prisão foi convertida em pagamento de um salário mínimo para uma entidade filantrópica de Votuporanga.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/policia/2019/07/moradora-de-votuporanga-e-condenada-por-perturbar-ex-namorado-n56383