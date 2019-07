O adolescente de 15 anos já responde pelo crime, assim como a acusada também já foi presa três vezes

publicado em 19/07/2019

Os policiais da Dise apreenderam porções de crack, cocaína, dinheiro e material usado na embalagem das drogas (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prenderam, na tarde desta quinta-feira, uma mulher de 40 anos e seu filho, um adolescente de 15 anos, por tráfico de drogas e associação ao tráfico, no bairro Estação, em Votuporanga.Segundo informações dos policiais, o menor já responde por tráfico, assim como sua mãe que também já foi presa pela prática do crime por três vezes. Durante revistas, os agentes da Dise localizaram 25 gramas de cocaína, que após ser fracionada renderia aproximadamente 75 porções para a venda.Além deste entorpecente, as autoridades ainda apreenderam quatro porções de crack, R$ 700 em dinheiro, proveniente da comercialização das drogas e material utilizado no processo de embalagem.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante aos acusados, sendo encaminhados até a Dise de Votuporanga, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico e, posteriormente, conduzidos até uma cadeia pública da região, onde ficarão à disposição da Justiça.