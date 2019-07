De acordo com a Polícia Militar, corporação precisou parar a festa e chamar a mãe pelo

publicado em 18/07/2019

A criança foi entregue para ficar aos cuidados da avó materna (Foto: Reprodução)

Uma adolescente de 17 anos deixou o filho de 3 anos sozinho dormindo no banco do carro para ir ao rodeio, na madrugada desta quinta-feira (17), no recinto de exposições de Guararapes (SP). A Polícia Militar precisou parar a festa para localizar a mãe.De acordo com a corporação, testemunhas passaram pelo local onde o carro estava estacionado e viram a criança dormindo. A polícia foi acionada para retirar a criança do carro.Ao chegar ao endereço, a polícia encontrou a criança dormindo dentro do veículo. Como ela estava tranquila, os policiais começaram a procurar a mãe nas proximidades do recinto de exposição, mas não conseguiramAo retornar ao veículo estacionado, a criança foi encontrada chorando, batendo no vidro e chamando pela mãe. Os policiais viram que o carro estava destravado e retiraram a criança do veículo.A corporação então decidiu entrar na festa e anunciou as características do carro e da criança pela caixa de som.Ainda segundo a Polícia Militar, a mãe foi localizada e afirmou que estava com um amigo no rodeio e que tinha deixado a criança no carro porque ela estava dormindo.O Conselho Tutelar foi chamado e a criança foi entregue para ficar aos cuidados da avó materna, que mora em Valparaíso (SP). A mãe foi levada para a delegacia, prestou depoimento e foi liberada na presença da responsável.O caso será investigado e Justiça decidirá com quem ficará a criança encontrada dentro do veículo.Fonte. g1