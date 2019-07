De acordo com o boletim de ocorrência, o crime teria sido motivado porque a vítima compartilhou um vídeo nas redes sociais em que o adolescente aparece assaltando uma joalheria em Araçatuba (SP).

01/07/2019

Suspeitos que assaltaram uma joalheria dentro de um shopping em Araçatuba — Foto: Reprodução/TV TEM

A Justiça converteu nesta segunda-feira (1º) a prisão em flagrante para preventiva da mulher que tentou matar a vizinha em Araçatuba (SP) neste domingo (30). O crime aconteceu porque a vítima teria compartilhado em redes sociais vídeos do filho da mulher assaltando uma joalheria na cidade.

A mulher foi levada para uma cadeia na região e vai responder por corrupção de menores e tentativa de homicídio. O menor chegou a ser detido por causa do assalto, confessou o crime, mas foi liberado. Agora ele foi preso pela participação na tentativa do homicídio.

A mãe do adolescente de 15 anos, além de ajudar o filho na tentativa de homicídio contra a vizinha, de 37 anos, também agrediu a mulher após atirar com a arma do adolescente e ela falhar, de acordo com a Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima disse à Polícia Militar que foi chamada pela mulher para ir até a casa dela conversar.

Ao chegar na residência, a suspeita estava com uma faca na mão e passou a ameaçá-la por ter compartilhado um vídeo nas redes sociais em que o adolescente aparece durante o assalto a joalheira.

Diante da ameaça, a vítima correu para a casa dela, mas acabou sendo atingida por um tiro na região do ombro disparado pelo adolescente, que estava escondido atrás de um caminhão estacionado na rua.

Ainda de acordo com o registro policial, mesmo ferida, a vítima conseguiu entrar na casa dela, mas foi perseguida pelo menor que pulou a janela da sala dela e efetuou diversos disparos contra ela. Enquanto o adolescente atirava, a mãe dele gritava “mata ela, mata ela”, segundo o BO.





Em seguida, a mulher pegou a arma da mão do filho e atirou contra a vítima. Como os tiros falharam, ela passou a agredi-la com coronhadas e ainda pegou a cabeça dela e bateu diversas vezes contra a parede.Prisão e socorro

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados ao local da tentativa de homicídio. A vítima foi socorrida ao pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba. Ela passou por cirurgia e permanece internada. De acordo com o hospital, o estado de saúde dela é estável.

A mãe do adolescente foi encontrada dentro da casa dela, levada para a delegacia e presa em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menor.

Consta no boletim de ocorrência, que o adolescente fugiu depois de realizar os disparos, mas se apresentou na delegacia horas depois para prestar depoimento.

Ele confessou ter atirado na vítima e levou os policiais ao local onde teria dispensado a arma de fogo. Contudo, a equipe policial não conseguiu localizá-la.

Diante da confissão, o adolescente foi apreendido e encaminhado para o Ministério Público que deve decidir o que acontecerá com ele.

Assalto a joalheria

Câmeras de segurança do shopping Praça Nova registraram a ação dos assaltantes, que aconteceu no dia 19 de junho.

Na imagem é possível ver um dos ladrões indo em direção a joalheria, sacando uma arma da cintura e os dois entram no comércio.

