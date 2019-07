Jovem chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros mas não resistiu aos ferimentos.

publicado em 29/07/2019

Jovem estava dirigindo a moto quando perdeu o controle e bateu em uma grade em uma avenida de Araçatuba — Foto: Reprodução/Facebook

Uma jovem de 21 anos morreu na manhã deste domingo (28) após perde o controle da moto e bater o veículo em uma grade na Avenida José Ferreira Batista, em Araçatuba (SP).Segundo informações da Polícia Militar, Fernanda Santos Melhado estava seguindo pela avenida quando perdeu o controle, invadiu uma calçada e bateu na grade de um condomínio.A jovem chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. As causas do acidente serão investigadas.