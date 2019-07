Segundo a polícia, a briga começou quando a vítima disse que queria o divórcio. Mãe do suspeito chegou no momento da discussão e conteve o filho.

publicado em 15/07/2019

A jovem informou à polícia que não é a primeira vez que ele a agride (Foto: Reprodução)

Uma jovem de 20 anos foi agredida pelo marido, na tarde deste domingo (14), no Jardim Umuarama, em Araçatuba (SP).Segundo a polícia, o suspeito chegou até a casa deles e começou a discutir com a vítima, que queria o divórcio. A mulher disse que assinaria a documentação, mas, neste momento, o rapaz foi para cima dela e a chutou na altura do colo,fazendo com que batesse com força na parede do quarto.A mãe do homem chegou no momento da discussão e conteve o filho. A jovem informou à polícia que não é a primeira vez que ele a agride. Ela pediu na polícia medida protetiva contra o agressor.