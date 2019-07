Com ele, foram apreendidos R$ 252, 50 comprimidos de ecstasy, porções de cocaína, LSD, e outros tipos de drogas sintéticas.

publicado em 27/07/2019

Drogas, dinheiro, celular e caderno de anotações foram apreendidas — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um cabeleireiro de 29 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (26) por tráfico de drogas em São José do Rio Preto (SP).Segundo a Polícia Civil, o homem preso estava sendo observado pela polícia, que ficou sabendo que ele estaria em uma festa da cidade.Os policiais foram ao local e encontrado o cabeleireiro. Com ele, foram apreendidos R$ 252, 50 comprimidos de ecstasy, porções de cocaína, LSD, e outros tipos de drogas sintéticas, além de alguns outros objetos como celular, caderno com anotações, seringas e convites da festa.