O homem apertava o bebê de nove meses sufocando-a e fazendo com que ela perdesse os sentidos

publicado em 01/07/2019

Ocorrência registrada de tentativa de homicídio e resistência (Foto:A Cidade)

Da redação

Policiais Militares de Parisi foram acionados, na última sexta-feira (28), para acompanhar um oficial de Justiça que entregaria uma decisão de afastamento do lar de um indivíduo de 28 anos.

De acordo com informações, quando deram ciência de que a decisão judicial era para que o indiciado deixasse o lar, o homem ficou alterado e se trancou juntamente com a sua filha de nove meses em um quarto.

Os policiais tentaram dialogar com o acusado para que ele deixasse o imóvel, mas o individuo não obedecia. Ainda ameaçando a criança, os policiais adentraram forçadamente ao quarto, quando notaram que o indiciado usava uma faca. O homem dizia que só sairia de casa morto e levaria a criança junto com ele.

Quando os policiais entraram no quarto do individuo, o mesmo soltou a faca e passou a apertar o bebê, sufocando-a, fazendo com que ela perdesse os sentidos. Segundo informações da equipe policial, as autoridades entraram em luta corporal e conseguiram tirar a criança do colo do homem.

O indiciado ameaçava a criança mesmo na presença do Oficial de Justiça e a mãe da menina não estava no local. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo, sendo levado para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde ficou à disposição da Justiça.