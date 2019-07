O flagrante aconteceu durante o patrulhamento da equipe em combate ao crime na zona Sul da cidade

publicado em 20/07/2019

Os policiais da Força Tática apreenderam diversas porções de maconha, crack e cocaína, além de dinheiro (Foto: Divulgação/Força Tática)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática prenderam um homem de 24 anos e um adolescente de 15 anos, pelo envolvimento com o tráfico de drogas no cruzamento entre as ruas Joaquim Franco Garcia e Antônio Rodrigues Craveiro Júnior, no bairro Matarazzo, em Votuporanga. O flagrante aconteceu nesta sexta-feira durante o patrulhamento da equipe em combate ao crime na zona Sul da cidade.Segundo informações dos policiais, ao adentrar no cruzamento das ruas, a equipe localizou dois indivíduos em atitudes suspeitas que, inclusive, tentaram fugir do local cada um para um lado ao ver a aproximação da viatura policial, sendo abordados logo em seguida. Os envolvidos já são conhecidos nos meios policiais pela prática do crime.Durante a abordagem, os policiais militares encontraram dezenas de porções de maconha, meio tijolo do mesmo entorpecentes, diversas pedras fracionadas de crack, algumas porções de cocaína, além de dinheiro proveniente da comercialização das drogas.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao homem e voz de apreensão ao adolescente, sendo encaminhado até o Plantão Policial de Votuporanga, onde a autoridade policial ratificou a prisão e os traficantes permaneceram detidos à disposição da Justiça.