Os alvos dos mandados estavam sendo investigados pela DISE pelo envolvimento com o tráfico de drogas naquela cidade

publicado em 12/07/2019

os policiais apreenderam sete pedras de crack e uma porção de maconha embalada e pronta para a venda (Foto: DISE de Votuporanga)

Da redação

Na manhã desta sexta-feira (12) a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas em Valentim Gentil.

De acordo com informações dos policiais, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, que já foram apresentados à Justiça pela Delegacia Especializada.

De ante dos fatos, os alvos dos mandados estavam sendo investigados pela DISE pelo envolvimento com o tráfico de drogas naquela cidade.Durante as buscas, os policiais apreenderam sete pedras de crack e uma porção de maconha embalada e pronta para a venda. Foi encontrado também, um tijolo de maconha prensado com o peso aproximado de 117 gramas.

Foi apreendida ainda, uma quantia em dinheiro das vendas das drogas e de celulares. O adolescente de 16 anos e outro individuo de 20 anos conhecido como 'Ladeirinha' foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e Associação ao Tráfico.

De acordo com os policiais, o individuo conhecido como 'Ladeirinha' faz parte da Facção Criminosa conhecida como PCC e atuava como disciplina naquela cidade.

Os outros dois envolvidos com o tráfico de drogas naquela cidade foram encaminhados para a DISE, e responderão pelo crime de Associação para o Tráfico de Drogas.Após o trabalho realizado pela policia, 'Ladeirinha' e o adolescente de 16 anos foram encaminhados para cadeias da região e irão ficar a disposição da Justiça.