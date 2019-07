O adolescente de 17 anos já estava sendo investigado há alguns meses pelos agentes da Especializada

publicado em 02/07/2019

Os policiais da Dise de Votuporanga apreenderam pedras de crack, dinheiro e um aparelho celular (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chausson

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, apreendeu um adolescente de 17 anos, conhecido como ‘Saci’, durante a tarde desta segunda-feira, em uma residência localizada no bairro Pró-povo.

Segundo informações dos policiais, o menor trabalhava como disciplina do PCC na zona Norte de Votuporanga. Durante a abordagem, a equipe apreendeu 11 pedras de crack que, após ser fracionada, renderia aproximadamente 33 porções menores para a comercialização aos usuários. Além de apreender dinheiro proveniente do tráfico e um aparelho celular.

De acordo com a equipe da Dise, o adolescente já estava sendo investigados pelo envolvimento com o tráfico de drogas há alguns meses pelos agentes da delegacia Especializada, assim como outros associados para o tráfico.

Em virtude do ocorrido, os policiais conduziram o menor infrator até a sede da Dise de Votuporanga, onde foi autuado pela prática do crime e ficará À disposição da Vara da Infância e Adolescência para serem tomadas as medidas necessárias em relação ao caso.