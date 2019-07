O crime aconteceu por volta das 20h30, da última terça-feira, no centro de Votuporanga

publicado em 25/07/2019

A delegada da DDM de Votuporanga, Edna Rita de Oliveira Freitas, falou sobre o caso ao A Cidade (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

Uma moradora de Votuporanga, de 19 anos, foi ameaçada, assaltada e estuprada por um indivíduo desconhecido, de aproximadamente 30 anos, no centro da cidade, na noite da última terça-feira. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Votuporanga.

Segundo informações da delegada responsável pelo caso, Edna Rita de Oliveira Freitas, ao jornal A Cidade, a vítima estava no centro da cidade e teria acabado de comprar um lanche, quando ao abrir a porta do carro para guardar o alimento, teria sido abordada por um homem, que em posse de um revólver, a ameaçou exigindo dinheiro.

Conforme a delegada, a vítima foi até uma agência bancária do município, sendo obrigada e ameaçada pelo bandido, e sacou certa quantia em dinheiro. Posteriormente, o homem entrou no veículo e ficou dando voltas com a vítima pelas ruas de Votuporanga, até se dirigir até um hotel.

A delegada ainda contou, que no hotel o criminoso utilizando de força física e ameaças, teve relações sexuais com a jovem. “Ali ele manteve conjunção carnal com a vítima, depois a trouxe de volta para a cidade, trancou ela no porta-malas do carro e fugiu rapidamente do local”.

De acordo com Edna, ao ser questionada sobre como a moça teria se libertado, ela acredita “que alguém deve ter visto quando ele colocou ela no porta-malas e fugido, deve ter ido ajudar e acionou a Polícia Militar”, explicou. O caso foi registrado na delegacia e encaminhado para a DDM de Votuporanga para a investigação.

Em relação a investigação, a delegada informou que estão sendo analisados as câmeras de segurança por onde a jovem teria passado com o bandido para identificar o homem. O crime ocorreu por volta das 20h30 e, pelas imagens, o suspeito teria entre 30 a 35 anos, no entanto, a delegada preferiu não dar maiores detalhes para não comprometer a investigação.