A criaça teria engasgado depois de colocar uma bolinha de gude na boca

publicado em 17/07/2019

A criança já chegou sem vida na unidade (Foto:S. J. do Rio Preto | SBT Interior/Reprodução)

Uma menina de um ano morreu após engasgar com um brinquedo nesta terça-feira (16) na casa onde morava, em São José do Rio Preto.A criaça teria engasgado depois de colocar uma bolinha de gude na boca.A menina foi atendida pelo GRAU (Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências do Corpo de Bombeiros) e levada para a UPA (Unidade de Proto Atedimento) Norte.Segundo a assessoria de imprensa da UPA, a criança já chegou sem vida na unidade. O Corpo da menina vai ser encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).