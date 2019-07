Fogo em vegetação mobilizou o corpo de bombeiros de Votuporanga na tarde desta quarta-feira

publicado em 10/07/2019

De acordo com informações, os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência (Foto: Reprodução)

Da redação

Na tarde desta quarta-feira (10), um incêndio em vegetação às margens da represa da SAEV Ambiental mobilizou o Corpo de Bombeiros de Votuporanga.

De acordo com informações, os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Com ajuda do caminhão Pipa os corpos de bombeiros de Votuporanga tiveram bastante trabalho para abaixar o fogo.

De ante dos fatos, não teve vítimas e o corpo de bombeiros irá investigar as causas do incêndio.