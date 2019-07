O caso aconteceu durante a madrugada deste domingo, na avenida Deputado Áureo Ferreira, no bairro Vila Vicentina

publicado em 22/07/2019

Claudenice Muniz, de 47 anos, foi morta a facadas pelo companheiro (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUma mulher de 47 anos, identificada como Claudenice Muniz, foi assassinada a facadas pelo companheiro de 32 anos, durante a madrugada deste domingo, na avenida Deputado Áureo Ferreira, no bairro Vila Vicentina, próximo a rodoviária de Votuporanga.Segundo informações preliminares, o suspeito, Richard Bruno, conhecido como Alemão, tinha um envolvimento com a vítima há algum tempo. Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local, indo até a residência de sua irmã, que está localizada no município de Mirassol.Naquela cidade, Bruno teria confessado o crime para sua irmã, que ligou para a Polícia Militar e relatou o caso. De imediato, uma equipe se deslocou até a residência da vítima, na avenida Deputado Áureo Ferreira e encontrou o corpo de Claudenice sem vida no banheiro do local.A Polícia Civil e Polícia Científica também foram acionadas e compareceram na casa para investigar o caso. Familiares informaram as autoridades que haviam sumido alguns documentos pessoais da vítima e a motocicleta da mulher. O motivo do crime será investigado pelas autoridades.Durante a tarde deste domingo, uma equipe de policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga, também se deslocou até Mirassol, onde conseguiram prender em flagrante Richard Bruno.Ele foi encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde permaneceu preso ficando à disposição da Justiça. Claudenice Muniz era viúva de um policial militar e deixa dois filhos.