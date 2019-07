O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga foi acionado para prestar atendimento

publicado em 02/07/2019

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, no cruzamento da avenida Wilson Foz e rua Amapá (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

Um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta terça-feira, no cruzamento da avenida Wilson de Souza Foz e a rua Amapá, em Votuporanga.

Segundo informações preliminares, a condutora do veículo, de 62 anos, seguia pela rua Amapá e, de acordo com a vítima, teria parado na sinalização de ‘pare’ existente na via e por conta de um caminhão estacionado na esquina da rua não conseguiu visualizar a chegada da motociclista.

Em virtude desta situação, a idosa atravessou a avenida, momento em que acabou colidindo lateralmente com a motocicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga foi acionado para prestar atendimento.

Conforme informações da equipe do Samu, a condutora da moto não sofreu graves ferimentos, no entanto, foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga para receber atendimento médico.

A Polícia Militar também compareceu no local para registrar o boletim de ocorrência. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.