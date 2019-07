O jovem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga para receber atendimentos médicos

publicado em 11/07/2019

O ciclista, de 23 anos, sofreu ferimentos na região do rosto (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

Um acidente de trânsito foi registrado durante a noite de anteontem entre uma bicicleta e um carro, na rua Pernambuco, em Votuporanga. O ciclista, de 23 anos, sofreu ferimentos na região do rosto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista, de 59 anos, conduzia seu veículo pela rua Castro Alves quando realizou uma conversão irregular (contramão) para adentrar a rua Pernambuco e acabou colidindo contra a bicicleta, que era pilotada pelo jovem e seguia na mesma via, no sentido centro-bairro.

Conforme consta na ocorrência, com o impacto da batida, o ciclista foi arremessado contra o para-brisas dianteiro do automóvel, resultando em ferimentos graves na região do rosto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi acionado para atender a ocorrência. O jovem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga para receber atendimentos médicos. Posteriormente, ele foi conduzido até o Hospital de Base de São José do Rio Preto.

A Polícia Militar também compareceu no local para registrar a ocorrência e não constatou sinais de embriaguez do motorista. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.