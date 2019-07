Prefeitura informou que o acidente não vai interferir na programação de jogos; um boletim de ocorrência será registrado.

publicado em 17/07/2019

Caminhão sem freio bateu no muro do estádio — Foto: Hugo Neto

Um caminhão atingiu o muro do Estádio Sílvio Salles, em Catanduva, na manhã de ontem. Ninguém ficou ferido.Um funcionário de uma oficina afirmou que o motorista estava sendo atendido e o caminhão estava estacionado na rua.Eles suspeitam de que o freio de mão não tenha sido puxado. A Secretaria de Esportes de Catanduva afirmou que é a terceira vez que acontece algo parecido no estádio. A prefeitura vai registrar boletim de ocorrência sobre o ocorrido, mas já adiantou que o acidente não vai interferir na programação de jogosDe acordo com a secretaria, a parte atingida fica longe das arquibancadas e do campo. O local vai ser isolado com tapume até a conclusão das obrasO próximo jogo no estádio está marcado para sábado (20), às 15h, entre Catanduva e Fernandópolis.Fonte. G1