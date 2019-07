Francisco Ferreira Filho deverá cumprir a pena de três anos de prisão em regime inicial aberto

O Tribunal do Júri teve início às 9h e terminou por volta das 12h20, no Fórum da Comarca de Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Nesta sexta-feira, o Conselho de Sentença julgou e condenou a três anos de prisão Francisco Ferreira Filho, acusado de tentar matar Wesley Maceno com disparos de arma de fogo em agosto de 2014, em Votuporanga. O Tribunal do Júri teve início às 9h e terminou por volta das 12h20, no Fórum da Comarca de Votuporanga e foi presidido pelo juiz de Direito, Jorge Canil.

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e a intenção de matar, afastando a absolvição e as qualificadoras.

Durante a leitura da sentença, o juiz disse que a partir da decisão dos jurados, impõe-se a motivação e a dosagem da pena. Réu primário e de bons antecedentes presumíveis, culpabilidade peculiar para esse tipo de infração. “Pelo que se apurou, a vítima também concorreu para o resultado, portando-se de maneira inconveniente. Aliás, o verdadeiro motivo do crime permanece obscuro”, falou.

Jorge Canil ainda continuou dizendo que a pena-base de 6 anos de reclusão, sem agravante nem causa de aumento. Por força da tentativa, adota-se diminuição de metade, porque o agente, embora tenha avançado nos atos de execução, não os esgotou. “Aplico-lhe a pena final de três anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com direito de apelar em liberdade", finalizou.

Defesa

O advogado de defesa, Marcus Antônio Gianeze, em conversa com o A Cidade, declarou que a decisão do Conselho de Sentença sobre o caso foi coerente. “O resultado foi muito satisfatório para a defesa, tendo em vista que a acusação se pautava em duas qualificadoras. Isso em plenário foi rebatido, tanto pela acusação quanto pela defesa, e os jurados entenderam que não haviam motivos seguros para a sustentabilidade dessas qualificadoras”, explicou.

Acusação

Representando o Ministério Público, o promotor Eduardo Martins Boiote preferiu não se pronunciar a respeito do julgamento.

Conselho de sentença

O Tribunal do Júri foi composto pelos seguintes jurados: Alex Boti Ferreira, Fabíola Lopes de Almeida, Helena Maria Morelli, Luciano de Sousa Ferreira, Sidnei Serafim Fante, Valéria da Cruz Oliveira de Castro e Vanessa Aparecida Lopes Godoy.

Relembre o caso

O crime aconteceu durante a madrugada do dia 1º de agosto de 2014, em Votuporanga. A vítima, identificada como Wesley Maceno, foi atingida por um tiro nas costas por volta 4h10. O crime no cruzamento das ruas Armelindo Brunini e Maria Batista Quirino Boenen.